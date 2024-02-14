Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

Украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко выиграла на этапе Мирового легкоатлетического тура категории Silver в Белграде, столице Сербии. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Наша спортсменка стала единственной среди участниц, кто покорил 1.90 м, сделав это с первой же попытки. С этим результатом она победила на соревнованиях.

Серебро получила Панайоти Доси из Греции, бронза - у венгерки Федры Фекете, обе спортсменки показали результат 1.88.

Личный рекорд 29-летней Чумаченко - 1,94 м.

Belgrade Indoor Meeting - Белград, Сербия

Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Чумаченко (Украина) - 1,90 м

2. Панагиота Доси (Греция) - 1,88 м

3. Федра Фекете (Венгрия) - 1,88 м.

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