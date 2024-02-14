Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  157918 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  186326 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  184140 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  289939 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  337910 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  276060 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303890 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326857 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256874 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

Украинская спортсменка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Белграде с результатом 1,90 м.

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Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии

38 украинских компаний представили органическую продукцию на международной выставке BIOFACH в Германии, что стало наибольшим количеством украинских экспонентов за всю историю выставки.

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38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии

Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1

Министерство обороны Украины создало сообщество инноваторов, чтобы получить технологическое преимущество над врагом в 10:1, решая задачи на фронте и получая поддержку от экспертов.

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Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1

Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен

Россияне второй раз за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области, ранив одного человека и повредив здание больницы, где под завалами, вероятно, находятся 3 человека.

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Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен

В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.

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В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.

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ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности

На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.

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На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана

Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

Российские войска обстреляли 5-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив 4 человек, в том числе 2 детей.

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Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы

Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.

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Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.

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США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн