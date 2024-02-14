Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде
Украинская спортсменка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Белграде с результатом 1,90 м.
38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии
38 украинских компаний представили органическую продукцию на международной выставке BIOFACH в Германии, что стало наибольшим количеством украинских экспонентов за всю историю выставки.
Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1
Министерство обороны Украины создало сообщество инноваторов, чтобы получить технологическое преимущество над врагом в 10:1, решая задачи на фронте и получая поддержку от экспертов.
Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен
Россияне второй раз за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области, ранив одного человека и повредив здание больницы, где под завалами, вероятно, находятся 3 человека.
В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве
15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.
ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.
На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана
На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.
Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены
Российские войска обстреляли 5-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив 4 человек, в том числе 2 детей.
Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы
Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.