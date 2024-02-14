Українка Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Белграді
Київ • УНН
Українська спортсменка Юлія Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту серед жінок у Белграді з результатом 1,90 м.
Українська легкоатлетка Юлія Чумаченко виграла на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії Silver у Белграді, столиці Сербії. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
Деталі
Наша спортсменка стала єдиною серед учасниць, хто підкорив 1.90 м, зробивши це з першої ж спроби. З цим результатом вона перемогла на змаганнях.
Срібло отримала Панайоті Досі з Греції, бронза – в угорки Федри Фекете, обидві спортсменки показали результат 1.88.
Особистий рекорд 29-річної Чумаченко – 1,94 м.
Belgrade Indoor Meeting — Белград, Сербія
Стрибки у висоту, жінки
1. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,90 м
2. Панагіота Досі (Греція) – 1,88 м
3. Федра Фекете (Угорщина) – 1,88 м.
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