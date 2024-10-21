Украинец Юлиан Бойко выиграл "золото" на чемпионате Европы по снукеру
Киев • УНН
Юлиан Бойко завоевал золотую медаль в дисциплине Shoot Out на континентальном первенстве по снукеру в Португалии. В финале он уверенно победил англичанина Крейга Стедмана со счетом 49:5.
В Португалии продолжается континентальное первенство по снукеру, где украинский спортсмен украинец Юлиан Бойко получил золотую медаль в дисциплине Shoot Out. Об этом сообщает Федерация бильярда Украины, передает УНН.
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По информации, его выступление на турнире оказалось впечатляющим: Бойко провел четыре матча, все из которых завершились его победой, в том числе в полуфинале.
В финальном поединке спортсмен встретился с представителем Англии Крейгом Стедманом. Бойко продемонстрировал великолепную игру и уверенно одолел соперника со счетом 49:5, став новым чемпионом Европы.
Сегодня в Португалии стартовал командный чемпионат Европы по снукеру, где Юлиан будет выступать в паре с Денисом Хмелевским. Вторую украинскую команду представляют Антон Казаков и Михаил Ларков.
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду25 марта 2024, 18:03 • 25928 просмотров