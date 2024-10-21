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Українець Юліан Бойко виграв "золото" на чемпіонаті Європи зі снукеру

Київ • УНН

 • 17629 перегляди

Юліан Бойко здобув золоту медаль у дисципліні Shoot Out на континентальній першості зі снукеру в Португалії. У фіналі він впевнено переміг англійця Крейга Стедмана з рахунком 49:5.

Українець Юліан Бойко виграв "золото" на чемпіонаті Європи зі снукеру

У Португалії триває континентальна першість зі снукеру, де український спортсмен українець Юліан Бойко здобув золоту медаль у дисципліні Shoot Out. Про це повідомляє Федерація більярду України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, його виступ на турнірі виявився вражаючим: Бойко провів чотири матчі, усі з яких завершилися його перемогою, зокрема в півфіналі.

У фінальному поєдинку спортсмен зустрівся з представником Англії Крейгом Стедманом. Бойко продемонстрував чудову гру та впевнено здолав суперника з рахунком 49:5, ставши новим чемпіоном Європи.

Сьогодні в Португалії стартував командний чемпіонат Європи зі снукеру, де Юліан виступатиме в парі з Денисом Хмелевським. Другу українську команду представляють Антон Казаков і Михайло Ларков.

Україна здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з більярду25.03.24, 20:03 • 26101 перегляд

Юлія Котвицька

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