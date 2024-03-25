Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

Украинец Михаил Ларков занял третье место на чемпионате Европы по бильярдному спорту "Снукер" в категории U16. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минмолодежьспорта.

Детали

Михаил Ларков стал бронзовым призером чемпионата Европы по бильярдному спорту "Снукер" в категории U16. Континентальное первенство проходило в Сараево (Босния и Герцеговина) в возрастных категориях U16, U18, U21 и взрослые с участием 61 спортсмена из 20 стран Европы - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что это уже не первая победа юноши. В частности, , бильярдист из города Шепетовка Хмельницкой области уже достаточно известен своими достижениями.

Три года назад 12-летний Михаил победил на чемпионате Украины по бильярду среди мужчин, где соревновался 51 участник и стал самым молодым чемпионом страны.

Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Бельгии

Напомним

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