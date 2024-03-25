Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду

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Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей
Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.
"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили
российский пропагандист владимир соловьев назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой" и заявил, что москва помогает городу, чем вызвал гневные отклики местных жителей, предложивших ему переехать туда со своими детьми.
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российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области, повредив здание школы.
Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены
Информационно-вычислительный центр Черноморского флота России в Севастополе, занимающийся расчетом траекторий ракет, в ночь на 24 марта подвергся украинскому ракетному обстрелу, в результате которого погибли 34 россиянина и еще 10 получили ранения, что вызвало нехватку специалистов для расчетов траекторий.
Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины
Ракетный обстрел Одессы повредил гражданскую инфраструктуру и ранил трех женщин. Относительно ситуации с энергоснабжением в Одессе - по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов нет света.
В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат
Женщина попыталась поджечь военкомат в Нижегородской области россии, бросив бутылку с зажигательной смесью, но была задержана дежурным и передана полиции.
Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины
Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.
"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации
Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.