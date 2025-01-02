Украинец пытался нелегально пересечь границу из Латвии в РФ
Киев • УНН
Латвийские пограничники задержали украинца, который пытался нелегально пересечь границу из Латвии в Россию на велосипеде. Нарушителю грозит предупреждение или штраф согласно местному законодательству.
Латвийские пограничники предотвратили попытку гражданина Украины незаконно пересечь границу из Латвии в направлении России.
Пишет Delfi, передает УНН.
Детали
В волости Залесье пограничники получили с камер наблюдения фотографии подозрительного мужчины, который двигался на велосипеде в сторону границы. Они отправились на проверку полученной информации.
В результате поисковых мероприятий в пограничной зоне удалось обнаружить мужчину. Во время допроса стало известно, что задержанный является гражданином Украины и намеревался пересечь латвийскую границу в сторону России.
Против него начат административный процесс. Согласно законодательству, нарушителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.
Напомним,
Пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу под видом женщины.