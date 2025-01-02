Українець намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до рф

Латвійські прикордонники запобігли спробі громадянина України незаконно перетнути кордон із Латвії в напрямку росії.

Пише Delfi, передає УНН.

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У волості Залісся прикордонники отримали з камер спостереження фотографії підозрілого чоловіка, який рухався велосипедом у бік кордону. Вони вирушили на перевірку отриманої інформації.

У результаті пошукових заходів у прикордонній зоні вдалося виявити чоловіка. Під час допиту стало відомо, що затриманий є громадянином України та мав намір перетнути латвійський кордон у бік росії.

Проти нього розпочато адміністративний процес. Згідно із законодавством, порушнику може бути винесено попередження або накладено штраф.

Нагадаємо

Прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон під виглядом жінки.