Українець намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до рф
Київ • УНН
Латвійські прикордонники затримали українця, який намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до росії на велосипеді. Порушнику загрожує попередження або штраф згідно з місцевим законодавством.
Латвійські прикордонники запобігли спробі громадянина України незаконно перетнути кордон із Латвії в напрямку росії.
Пише Delfi, передає УНН.
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У волості Залісся прикордонники отримали з камер спостереження фотографії підозрілого чоловіка, який рухався велосипедом у бік кордону. Вони вирушили на перевірку отриманої інформації.
У результаті пошукових заходів у прикордонній зоні вдалося виявити чоловіка. Під час допиту стало відомо, що затриманий є громадянином України та мав намір перетнути латвійський кордон у бік росії.
Проти нього розпочато адміністративний процес. Згідно із законодавством, порушнику може бути винесено попередження або накладено штраф.
Нагадаємо
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