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Українець намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до рф

Українець намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до рф

Київ • УНН

 • 32305 перегляди

Латвійські прикордонники затримали українця, який намагався нелегально перетнути кордон з Латвії до росії на велосипеді. Порушнику загрожує попередження або штраф згідно з місцевим законодавством.

Латвійські прикордонники запобігли спробі громадянина України незаконно перетнути кордон із Латвії в напрямку росії.

Пише Delfi, передає УНН.

 Деталі

У волості Залісся прикордонники отримали з камер спостереження фотографії підозрілого чоловіка, який рухався велосипедом у бік кордону. Вони вирушили на перевірку отриманої інформації.

У результаті пошукових заходів у прикордонній зоні вдалося виявити чоловіка. Під час допиту стало відомо, що затриманий є громадянином України та мав намір перетнути латвійський кордон у бік росії.

Проти нього розпочато адміністративний процес. Згідно із законодавством, порушнику може бути винесено попередження або накладено штраф.

Нагадаємо

Прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон під виглядом жінки

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Кримінал та НПНаші за кордоном
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