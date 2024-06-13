В Варшаве правоохранители после погони задержали трех грузин и одного украинца, которые обокрали обменный пункт, а затем напали на конвоиров, которые дежурили неподалеку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rmf24.

Детали

На конвоиров напали перед пунктом обмена валюты на парковке торгового центра в варшавском районе Урсынув.

Полицейские, которые дежурили неподалеку, услышали шум и заметили мужчин в балаклавах, которые вынесли пакет из автомобиля «Тойота», а затем поспешно сели в припаркованный неподалеку «Фольксваген» и быстро уехали.

Когда офицеры попытались остановить водителя, он агрессивно двинулся навстречу другим полицейским, которые пришли на подмогу. Также обгонял другие машины и в конце концов столкнулся с одним из полицейских автомобилей.

Четверо мужчин в возрасте от 24 до 42 лет были задержаны. Похищенные деньги также были изъяты. По нашим данным, преступники похитили деньги на сумму 200 000 злотых в разных валютах.

В прокуратуре подозреваемым предъявили обвинение в краже. Кроме того, 42-летний водитель ответит за нападение на полицейских.

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде временного содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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