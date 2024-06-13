Українець і троє грузинів пограбували обмінник і напали на конвоїрів у Польщі
Київ • УНН
Четверо чоловіків, серед яких українець і троє грузинів, пограбували обмінний пункт у Варшаві (Польща), напали на охоронців і намагалися втекти, але врешті-решт були затримані поліцією після погоні, а викрадені гроші на суму 200 000 злотих у різних валютах були вилучені.
У Варшаві правоохоронці після погоні затримали трьох грузинів і одного українця, які обікрали обмінний пункт, а потім напали на конвоїрів, які чергували неподалік. Про це УНН повідомляє із посиланням на Rmf24.
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На конвоїрів напали перед пунктом обміну валюти на парковці торгового центру у варшавському районі Урсинув.
Поліцейські, які чергували неподалік, почули шум і помітили чоловіків у балаклавах, які винесли пакет з автомобіля "Тойота", а потім поспіхом сіли в припаркований неподалік "Фольксваген" і швидко поїхали.
Коли офіцери спробували зупинити водія, він агресивно рушив назустріч іншим поліцейським, які прийшли на підмогу. Також обганяв інші автівки і врешті-решт зіштовхнувся із одним із поліцейських автомобілів.
Четверо чоловіків віком від 24 до 42 років були затримані. Викрадені гроші також були вилучені. За нашими даними, злочинці викрали гроші на суму 200 000 злотих у різних валютах.
У прокуратурі підозрюваним висунули обвинувачення в крадіжці. Крім того, 42-річний водій відповість за напад на поліцейських.
Суд обрав щодо підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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