Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі

Один із підозрюваних у вбивстві в Німеччині 9-річної Валерії із України, 50-річний українець і сусід родини дівчинки надав алібі. Наразі правоохоронці розшукують колишнього хлопця мами Валерії, пише Bild, передає УНН.

Деталі

50-річний українець, сусід родини дівчинки, надав докази, що останніми днями лікувався у Туреччині в стоматолога. Геннадій Л. визнав, що раніше впродовж 5 місяців перебував у романтичних стосунках з матір'ю Валерії. Після того, як вони розійшлись він став її переслідувати і погрожувати. Жінка навіть писала заяву в поліцію на нього за "переслідування".

"Я не маю жодного стосунку до злочину, мене тут навіть не було", заявив він і додав, що у нього "були хороші стосунки з дівчиною".

Наразі поліція розшукує колишнього бойфренда матері - громадянина Молдови Андрія.

За інформацією BILD, отриманою від членів сім'ї, він зв'язався з матір'ю через месенджер близько 9.40 ранку в день зникнення Валерії та попросив швидко відповісти. Коли репортер BILD зустрівся з матір'ю дівчинки через день, вона сказала: "Нещодавно тут були труднощі..." Вона не захотіла пояснити, що це означає в конкретному сенсі.

За даними BILD, ймовірно чоловік перебуває в Чехії.

Нагадаємо

У середу, 12 червня правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене у вівторок у лісі недалеко від німецького Дебельна, належить зниклій дев'ятирічній дівчинці із України.

Востаннє дівчинку бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельне (Саксонія). Але вона так і не доїхала до місця. Протягом восьми днів сто поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

Валерія, уродженка України, жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії - солдат, який воює на сході України.