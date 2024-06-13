Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 2178 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 24188 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 58191 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105491 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130517 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136194 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233579 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170546 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190051 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172942 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
59 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 13466 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 15631 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 14828 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 25214 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 33792 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233566 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355583 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371941 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287834 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56804 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73815 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85476 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169104 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171700 перегляди
Актуальне
Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі

Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі

Київ • УНН

 • 22615 перегляди

50-річний сусід-українець забезпечив алібі на час вбивства 9-річної Валерії, в той час як поліція розшукує в якості підозрюваного колишнього хлопця матері, громадянина Молдови.

Один із підозрюваних у вбивстві  в Німеччині  9-річної Валерії із України, 50-річний українець і сусід родини дівчинки надав алібі. Наразі правоохоронці розшукують колишнього хлопця мами Валерії, пише Bild, передає УНН

Деталі

50-річний українець, сусід родини дівчинки, надав докази, що останніми днями лікувався у Туреччині в стоматолога.  Геннадій Л. визнав, що раніше впродовж 5 місяців перебував у романтичних стосунках з матір'ю Валерії.   Після того, як вони розійшлись він став її переслідувати і погрожувати. Жінка навіть писала заяву в поліцію на нього за "переслідування". 

"Я не маю жодного стосунку до злочину, мене тут навіть не було", заявив він і додав, що у нього "були хороші стосунки з дівчиною".

Наразі поліція розшукує колишнього бойфренда матері - громадянина Молдови Андрія. 

За інформацією BILD, отриманою від членів сім'ї, він зв'язався з матір'ю через месенджер близько 9.40 ранку в день зникнення Валерії та попросив швидко відповісти. Коли репортер BILD зустрівся з  матір'ю дівчинки через день, вона сказала: "Нещодавно тут були труднощі..." Вона не захотіла пояснити, що це означає в конкретному сенсі.

За даними BILD, ймовірно чоловік перебуває в Чехії.

Нагадаємо 

У середу, 12 червня правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене у вівторок у лісі недалеко від німецького Дебельна, належить зниклій дев'ятирічній дівчинці із України. 

Востаннє дівчинку бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельне (Саксонія). Але вона так і не доїхала до місця. Протягом восьми днів сто поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

Валерія, уродженка України, жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії - солдат, який воює на сході України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПНаші за кордоном
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79