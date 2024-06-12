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Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної Валерії із України: розслідують вбивство

Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної Валерії із України: розслідують вбивство

Київ • УНН

 • 21995 перегляди

9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня в Німеччині, знайшли мертвою в лісі біля міста Дебельн.

 У середу, 12 червня правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене у вівторок у лісі недалеко від німецького Дебельна, належить зниклій дев'ятирічній дівчинці із України. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.

"Це сумна впевненість. Загибла - зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині", - заявив у середу комісар поліції Карстен Каемпф.

За його словами, "Валерія стала жертвою злочину". Правоохоронці розслідують вбивство.

"Наразі наше розслідування зосереджене на колі спілкування сім'ї", - сказала Інгрід Бургхарт, прессекретар прокуратури. За її словами, підозрюваних немає, і арештів поки що не проведено. 

Доповнення

Українська дівчинка вважалася зниклою безвісти з 3 червня. Через вісім днів  її тіло було знайдено в лісовому масиві. За даними поліції, труп дитини виявили у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості.

Нагадаємо

Востаннє дівчинку бачили в понеділок минулого тижня дорогою до школи в Дебельне (Саксонія). Але вона так і не доїхала до місця. Протягом восьми днів сто поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

Валерія, уродженка України, жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року. Її батьки розлучені, а батько Валерії - солдат, який воює на сході України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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