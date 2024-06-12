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У Німеччині під час пошуків зниклої 9-річної дівчинки із України знайшли тіло

У Німеччині під час пошуків зниклої 9-річної дівчинки із України знайшли тіло

Київ • УНН

 • 17005 перегляди

Під час пошукової операції в Німеччині в лісі в 3 км від будинку зниклої 9-річної української дівчинки Валерії було знайдено тіло, але поліція поки що не може підтвердити, чи належить воно їй.

У Саксонії, що в Німеччині, під час пошуків 9-річної української дівчинки Валерії в густому лісовому масиві знайшли тіло. Поліція поки не може підтвердити, чи належить тіло українській дівчинці. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bild.

Деталі

Тіло знайшли в лісі за 3 км від її будинку в місті Дебельн.

Як зазначається, у вівторок у цьому районі було проведено наймасштабнішу та найінтенсивнішу на сьогодні пошукову операцію з пошуку Валерії. Раніше очевидці повідомляли, що чули крики про допомогу в густому лісі. Радіус пошуків було розширено до району "Кнолленштайне".

Поліція поки не може підтвердити, чи належить тіло українській дівчинці.

"Наразі ми з'ясовуємо, чи є загибла дев'ятирічною дівчинкою з Дьобельна, яку шукали досі", - сказав представник поліції.

"Наше першочергове завдання - зібрати докази на місці, де було знайдено тіло", - додав правоохоронець.

Місце виявлення, розташоване на проїжджій частині, було оточено. Поліція призначила пресконференцію на другу половину дня в середу.

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Нагадаємо 

3 червня 9-річна Валерія не прийшла на урок. Школа не повідомила про це ні поліцію, ні батьків. Оскільки в школі не забили тривогу, мати помітила зникнення доньки лише вдень. Речник місцевої поліції Анджей Ридзік розповів, що про зникнення дівчинки правоохоронці дізналися близько 18:30.

 Батьки вважають, що дівчинку викрали. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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