В Германии во время поисков пропавшей 9-летней девочки из Украины нашли тело

В Саксонии, что в Германии, во время поисков 9-летней украинской девочки Валерии в густом лесном массиве нашли тело. Полиция пока не может подтвердить, принадлежит ли тело украинской девочке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

Детали

Тело нашли в лесу в 3 км от ее дома в городе Дебельн.

Как отмечается, в вторник в этом районе была проведена самая масштабная и самая интенсивная на сегодня поисковая операция по поиску Валерии. Ранее очевидцы сообщали, что слышали крики о помощи в густом лесу. Радиус поисков был расширен до района «Кнолленштайне».

Полиция пока не может подтвердить, принадлежит ли тело украинской девочке.

«Сейчас мы выясняем, является ли погибшая девятилетней девочкой из Дьобельна, которую искали до сих пор», - сказал представитель полиции.

«Наша первоочередная задача - собрать доказательства на месте, где было найдено тело», - добавил правоохранитель.

Место обнаружения, расположенное на проезжей части, было оцеплено. Полиция назначила пресс-конференцию на вторую половину дня в среду.

Напомним

3 июня 9-летняя Валерия не пришла на урок. Школа не сообщила об этом ни полиции, ни родителям. Поскольку в школе не забили тревогу, мать заметила исчезновение дочери только днем. Представитель местной полиции Анджей Рыдзик рассказал, что об исчезновении девочки правоохранители узнали около 18:30.

Родители считают, что девочку похитили.