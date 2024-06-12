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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Немецкая полиция подтвердила смерть 9-летней Валерии из Украины: расследуют убийство

Немецкая полиция подтвердила смерть 9-летней Валерии из Украины: расследуют убийство

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 12:05  •  3781 просмотра

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9-летнюю украинскую девочку Валерию, которая пропала без вести 3 июня в Германии, нашли мертвой в лесу возле города Дебельн.

 В среду, 12 июня правоохранители подтвердили, что тело, найденное во вторник в лесу недалеко от немецкого Дебельна, принадлежит пропавшей девятилетней девочке из Украины. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает УНН.

"Это печальная уверенность. Погибшая - пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", - заявил в среду комиссар полиции Карстен Каемпф.

По его словам, "Валерия стала жертвой преступления". Правоохранители расследуют убийство.

"В настоящее время наше расследование сосредоточено на кругу общения семьи", - сказала Ингрид Бургхарт, пресс-секретарь прокуратуры. По ее словам, подозреваемых нет, и арестов пока не произведено. 

Дополнение

Украинская девочка считалась пропавшей без вести с 3 июня. Через восемь дней  ее тело было найдено в лесном массиве. По данным полиции, труп ребенка обнаружили во вторник вдали от лесных троп, в подлеске на непроходимой местности.

Напомним

Последний раз девочку видели в понедельник на прошлой неделе по дороге в школу в Дебельне (Саксония). Но она так и не доехала до места. В течение восьми дней сто полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

Валерия, уроженка Украины, жила в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии - солдат, который воюет на востоке Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧПНаши за границей
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