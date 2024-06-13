Один из подозреваемых в убийстве в Германии 9-летней Валерии из Украины, 50-летний украинец и сосед семьи девочки предоставил алиби. Сейчас правоохранители разыскивают бывшего парня мамы Валерии, пишет Bild, передает УНН.

Детали

50-летний украинец, сосед семьи девочки, предоставил доказательства, что в последние дни лечился в Турции у стоматолога. Геннадий Л. признал, что ранее в течение 5 месяцев находился в романтических отношениях с матерью Валерии. После того, как они разошлись он стал ее преследовать и угрожать. Женщина даже писала заявление в полицию на него за «преследование».

«Я не имею никакого отношения к преступлению, меня здесь даже не было», заявил он и добавил, что у него «были хорошие отношения с девушкой».

Сейчас полиция разыскивает бывшего бойфренда матери - гражданина Молдовы Андрея.

По информации BILD, полученной от членов семьи, он связался с матерью через мессенджер около 9.40 утра в день исчезновения Валерии и попросил быстро ответить. Когда репортер BILD встретился с матерью девочки через день, она сказала: "Недавно здесь были трудности..." Она не захотела объяснить, что это означает в конкретном смысле.

По данным BILD, вероятно мужчина находится в Чехии.

Напомним

В среду, 12 июня правоохранители подтвердили, что тело, найденное во вторник в лесу недалеко от немецкого Дебельна, принадлежит пропавшей девятилетней девочке из Украины.

Последний раз девочку видели 3 июня по дороге в школу в Дебельне (Саксония). Но она так и не доехала до места. В течение восьми дней сто полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

Валерия, уроженка Украины, жила в Германии с матерью с 2022 года. Ее родители разведены, а отец Валерии - солдат, который воюет на востоке Украины.