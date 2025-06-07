Украинец Дорощук завоевал серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Риме, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

В Риме состоялся пятый этап Бриллиантовой лиги сезона 2025, в рамках которого прошли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Украину на турнире представлял Олег Дорощук – для него это был первый старт в летней части нового соревновательного сезона.

Олег уверенно начал соревнования, без ошибок преодолев высоты до 2.23 м и выйдя в лидеры. На 2.26 м он стал единственным, кто взял планку с первой попытки, что закрепило его позицию среди претендентов на медаль. Высоту 2.28 м украинец преодолел со второй попытки, а 2.30 м – с первой, оставаясь во главе турнирной таблицы соревнований.

Впрочем, решающим стал прыжок южнокорейца Ву Санхёка. Хотя он и испытывал трудности на предыдущих высотах, именно на 2.32 м сумел прыгнуть безупречно – с первой попытки. Это и стало "золотым" прыжком турнира.

Украинец сделал ставку на 2.34 м, но планку не преодолел и завоевал "серебро".

Дополнение

Для Олега Дорощука это четвертая награда на уровне Бриллиантовой лиги: в его активе две серебряные и две бронзовые медали.