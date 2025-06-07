Українець Дорощук виборов срібло у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
Київ • УНН
Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Римі. Він взяв висоту 2.30 м, але південнокореєць Ву Санхьок переміг.
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером етапу Діамантової ліги в Римі, пише УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
У Римі відбувся п’ятий етап Діамантової ліги сезону 2025, у межах якого пройшли змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків. Україну на турнірі представляв Олег Дорощук - для нього це був перший старт у літній частині нового змагального сезону.
Олег упевнено розпочав змагання, без помилок подолавши висоти до 2.23 м і вийшовши в лідери. На 2.26 м він став єдиним, хто взяв планку з першої спроби, що закріпило його позицію серед претендентів на медаль. Висоту 2.28 м українець подолав з другої спроби, а 2.30 м - з першої, залишаючись на чолі турнірної таблиці змагань.
Утім, вирішальним став стрибок південнокорейця Ву Санхьока. Хоч він і мав труднощі на попередніх висотах, саме на 2.32 м зумів стрибнути бездоганно - з першої спроби. Це і стало "золотим" стрибком турніру.
Українець зробив ставку на 2.34 м, але планку не подолав і виборов "срібло".
Доповнення
Для Олега Дорощука це четверта нагорода на рівні Діамантової ліги: у його активі дві срібні та дві бронзові медалі.