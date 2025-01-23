«Украине нужны надежные непубличные гарантии безопасности": Рютте о вызовах для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, но их обсуждение должно оставаться непубличным. В то же время он выразил надежду, что Украина сможет стать членом Альянса "как можно быстрее". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.



Детали

Рютте и спецпосланник США Ричард Гренел на "Украинском завтраке" в Давосе продемонстрировали разные подходы к членству Украины в Альянсе.

Рютте отметил необходимость надежных, но непубличных гарантий безопасности, чтобы избежать переговоров с Путиным без Путина за столом, и выразил надежду, что Украина станет членом НАТО "как можно быстрее".

Зато Гренел, присоединившись через видеосвязь, раскритиковал позицию Рютте, напомнив, что оборонные расходы Нидерландов только достигают минимальных 2% ВВП.

Вы столкнетесь с серьезными проблемами, если генеральный секретарь НАТО будет говорить о присоединении Украины к Альянсу. Американцы платят за оборону, и вы не можете просить американский народ расширять зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят свою справедливую долю. Это касается и Нидерландов, которым нужно активизироваться - заявил Гренелл.

В ответ Марк Рютте признал, что нынешний целевой показатель НАТО в 2% ВВП на оборону является недостаточным.

Он подчеркнул, что с таким уровнем финансирования Альянс не сможет эффективно защищать себя уже через 4-5 лет.

Он отметил, что Китай производит военную продукцию в шесть раз быстрее, чем США, а вся промышленность НАТО - от Калифорнии до Анкары - за год выпускает столько боеприпасов, сколько россия производит всего за несколько месяцев.

И не думайте, что Китай производит хлам, как 10-20 лет назад. Корабли, которые они строят, качественно на том же уровне, - сказал Рютте.

Он отметил, что если новая администрация Трампа продолжит поставлять оружие Украине, европейцы должны быть готовы взять на себя финансовую ответственность. По его мнению, это было бы справедливо, поскольку сейчас США тратят на помощь Украине больше, чем европейские страны. Он также подчеркнул, что Украина ближе к Европе, чем к Соединенным Штатам, поэтому европейцы должны играть большую роль в этой поддержке.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слабость западных лидеров и ошибки украинской власти, подчеркнув, что будущее страны в Альянсе зависит от решения США.

