Все залежить від США: Зеленський відповів, чому Україна досі не в НАТО

Десятиліттями Україну тримали за дверима НАТО, попри гучні обіцянки про членство. Президент України Володимир Зеленський розкритикував слабкість західних лідерів і помилки української влади, наголосивши, що майбутнє країни в Альянсі залежить від рішення США.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі із представниками Міжнародної медіа-ради, передає УНН.

Від деяких держав, я думаю, це спочатку була не дуже прозора політика, і вони не підтримували нас у НАТО. Це були просто неправдиві слова: "Так, Україна буде в НАТО". Пройшли десятиріччя, а Україна досі не в НАТО, і це було нечесно щодо України та українців. Це також було нечесно з боку наших лідерів - сказав президент.

Він зауважив, що Україна часто помилялася, коли окремі її лідери стверджували, ніби країні обіцяли членство в НАТО, адже це не відповідало дійсності.

Він також вважав, що позиція Німеччини та Сполучених Штатів у цьому питанні була слабкою, оскільки вони вели діалог із росіянами й зазнали в ньому поразки, постійно посилаючись на якісь домовленості з російською стороною.

Але в мене, як українця, виникає запитання: чому ви домовлялися без нас про нас? Ми — незалежна країна. Чому в 90-х, на початку 2000-х і далі ви постійно вирішували без України, які в нас мають бути гарантії безпеки? Чи є місце для України в НАТО, чи немає? Чому ви це робили? Це, на мою думку, дуже несправедлива і нечесна поведінка - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що прагне відновити повагу інших країн до України. Він зазначив, що Україна бореться за гарантії безпеки та прагне стати членом НАТО. При цьому більшість країн Альянсу підтримують Україну, проте залишаються чотири держави — Сполучені Штати, Німеччина, Словаччина й Угорщина, які поки не підтримують це прагнення.

Проте рішення всіх цих країн залежить від США. Країни часто хочуть показати себе лідерами, але питання членства України в НАТО залежить саме від Сполучених Штатів, а конкретно від їхнього президента. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми там будемо. Усі підтримають. Якщо ж президент Трамп не буде готовий, нас там не буде - підсумував президент.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що союзники мають більше підтримувати Україну, "щоб змінити траєкторію війни".

Водночас Президент Польщі Анджей Дуда вимагає запросити Україну до НАТО, адже це буде перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки Україні країнами Альянсу.