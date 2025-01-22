Все зависит от США: Зеленский ответил, почему Украина до сих пор не в НАТО
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что вступление страны в НАТО зависит от решения США и их президента. Сейчас четыре страны Альянса не поддерживают членство Украины.
Десятилетиями Украину держали за дверью НАТО, несмотря на громкие обещания о членстве. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слабость западных лидеров и ошибки украинской власти, подчеркнув, что будущее страны в Альянсе зависит от решения США.
Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями Международной медиарады, передает УНН.
От некоторых государств, я думаю, это изначально была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Это были просто ложные слова: «Да, Украина будет в НАТО». Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров
Он отметил, что Украина часто ошибалась, когда отдельные ее лидеры утверждали, будто стране обещали членство в НАТО, ведь это не соответствовало действительности.
Он также считал, что позиция Германии и Соединенных Штатов в этом вопросе была слабой, поскольку они вели диалог с россиянами и потерпели в нем поражение, постоянно ссылаясь на какие-то договоренности с российской стороной.
Но у меня, как украинца, возникает вопрос: почему вы договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Почему в 90-х, в начале 2000-х и далее вы постоянно решали без Украины, какие у нас должны быть гарантии безопасности? Есть ли место для Украины в НАТО или нет? Почему вы это делали? Это, на мой взгляд, очень несправедливое и нечестное поведение
Он подчеркнул, что стремится восстановить уважение других стран к Украине. Он отметил, что Украина борется за гарантии безопасности и стремится стать членом НАТО. При этом большинство стран Альянса поддерживают Украину, однако остаются четыре государства - Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия, которые пока не поддерживают это стремление.
Однако решение всех этих стран зависит от США. Страны часто хотят показать себя лидерами, но вопрос членства Украины в НАТО зависит именно от Соединенных Штатов, а конкретно от их президента. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы там будем. Все поддержат. Если же президент Трамп не будет готов, нас там не будет
Напомним,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что союзники должны больше поддерживать Украину, «чтобы изменить траекторию войны».
В то же время Президент Польши Анджей Дуда требует пригласить Украину в НАТО, ведь это будет первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности Украине странами Альянса.