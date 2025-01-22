Все зависит от США: Зеленский ответил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Десятилетиями Украину держали за дверью НАТО, несмотря на громкие обещания о членстве. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слабость западных лидеров и ошибки украинской власти, подчеркнув, что будущее страны в Альянсе зависит от решения США.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями Международной медиарады, передает УНН.

От некоторых государств, я думаю, это изначально была не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО. Это были просто ложные слова: «Да, Украина будет в НАТО». Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров - сказал президент.

Он отметил, что Украина часто ошибалась, когда отдельные ее лидеры утверждали, будто стране обещали членство в НАТО, ведь это не соответствовало действительности.

Он также считал, что позиция Германии и Соединенных Штатов в этом вопросе была слабой, поскольку они вели диалог с россиянами и потерпели в нем поражение, постоянно ссылаясь на какие-то договоренности с российской стороной.

Но у меня, как украинца, возникает вопрос: почему вы договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Почему в 90-х, в начале 2000-х и далее вы постоянно решали без Украины, какие у нас должны быть гарантии безопасности? Есть ли место для Украины в НАТО или нет? Почему вы это делали? Это, на мой взгляд, очень несправедливое и нечестное поведение - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что стремится восстановить уважение других стран к Украине. Он отметил, что Украина борется за гарантии безопасности и стремится стать членом НАТО. При этом большинство стран Альянса поддерживают Украину, однако остаются четыре государства - Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия, которые пока не поддерживают это стремление.

Однако решение всех этих стран зависит от США. Страны часто хотят показать себя лидерами, но вопрос членства Украины в НАТО зависит именно от Соединенных Штатов, а конкретно от их президента. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы там будем. Все поддержат. Если же президент Трамп не будет готов, нас там не будет - подытожил президент.

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что союзники должны больше поддерживать Украину, «чтобы изменить траекторию войны».

В то же время Президент Польши Анджей Дуда требует пригласить Украину в НАТО, ведь это будет первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности Украине странами Альянса.