"Україні потрібні надійні непублічні гарантії безпеки": Рютте про виклики для НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, але їх обговорення має залишатися непублічним. Водночас він висловив сподівання, що Україна зможе стати членом Альянсу "якнайшвидше". Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.



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Рютте та спецпосланець США Річард Гренел на "Українському сніданку" в Давосі продемонстрували різні підходи до членства України в Альянсі.

Рютте наголосив на необхідності надійних, але непублічних гарантій безпеки, щоб уникнути переговорів із путіним без путіна за столом, і висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО "якнайшвидше".

Натомість Гренел, долучившись через відеозв’язок, розкритикував позицію Рютте, нагадавши, що оборонні витрати Нідерландів лише досягають мінімальних 2% ВВП.

Ви cтикнетеся з серйозними проблемами, якщо генеральний секретар НАТО говоритиме про приєднання України до Альянсу. Американці платять за оборону, і ви не можете просити американський народ розширювати парасольку НАТО, коли нинішні члени не сплачують свою справедливу частку. Це стосується й Нідерландців, яким потрібно активізуватися – заявив Гренелл.

У відповідь Марк Рютте визнав, що нинішній цільовий показник НАТО у 2% ВВП на оборону є недостатнім.

Він підкреслив, що з таким рівнем фінансування Альянс не зможе ефективно захищати себе вже за 4-5 років.

Він зазначив, що Китай виготовляє військову продукцію у шість разів швидше, ніж США, а вся промисловість НАТО — від Каліфорнії до Анкари — за рік випускає стільки боєприпасів, скільки росія виробляє лише за кілька місяців.

І не думайте, що Китай виробляє непотріб, як 10-20 років тому. Кораблі, які вони будують, якісно на тому ж рівні, – сказав Рютте.

Він наголосив, що якщо нова адміністрація Трампа продовжить постачати зброю Україні, європейці мають бути готові взяти на себе фінансову відповідальність. На його думку, це було б справедливо, оскільки зараз США витрачають на допомогу Україні більше, ніж європейські країни. Він також підкреслив, що Україна ближча до Європи, ніж до Сполучених Штатів, тому європейці повинні відігравати більшу роль у цій підтримці.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкритикував слабкість західних лідерів і помилки української влади, наголосивши, що майбутнє країни в Альянсі залежить від рішення США.

