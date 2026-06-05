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Украина запускает экспериментальный проект по использованию длинномерных трехзвенных автопоездов

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Правительство начало двухлетний эксперимент по использованию грузовиков с несколькими прицепами на маршруте Киев – Одесса. Это поможет снизить затраты на логистику.

Украина запускает экспериментальный проект по использованию длинномерных трехзвенных автопоездов

Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по движению длинномерных трехзвенных автопоездов. Тестовыми маршрутами определены направления Киев – Одесса и Одесса – Киев. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Длинномерный трехзвенный автопоезд – это грузовик с несколькими последовательно соединенными прицепами или полуприцепами, который позволяет перевозить больше грузов за один рейс

– говорится в сообщении.

Такие транспортные решения уже много лет используются в странах Европы, в частности в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, помогая повышать эффективность логистики, уменьшать транспортные расходы и сокращать количество рейсов.

Ожидается, что проект позволит:

  • уменьшить расходы на перевозку, топливо и обслуживание транспорта;
    • перевозить больший объем грузов меньшим количеством рейсов;
      • более эффективно распределять нагрузку на дорожную инфраструктуру;
        • сократить выбросы парниковых газов благодаря уменьшению количества перевозок.

          Экспериментальный проект продлится в течение двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления. Собранные результаты станут основой для принятия решений об открытии других логистических маршрутов в Украине для такого типа транспорта.

          На дорогах государственного значения введут ограничения для грузовиков из-за жары05.06.26, 12:09 • 1940 просмотров

          Ольга Розгон

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