Украина запускает экспериментальный проект по использованию длинномерных трехзвенных автопоездов
Киев • УНН
Правительство начало двухлетний эксперимент по использованию грузовиков с несколькими прицепами на маршруте Киев – Одесса. Это поможет снизить затраты на логистику.
Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по движению длинномерных трехзвенных автопоездов. Тестовыми маршрутами определены направления Киев – Одесса и Одесса – Киев. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.
Длинномерный трехзвенный автопоезд – это грузовик с несколькими последовательно соединенными прицепами или полуприцепами, который позволяет перевозить больше грузов за один рейс
Такие транспортные решения уже много лет используются в странах Европы, в частности в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, помогая повышать эффективность логистики, уменьшать транспортные расходы и сокращать количество рейсов.
Ожидается, что проект позволит:
- уменьшить расходы на перевозку, топливо и обслуживание транспорта;
- перевозить больший объем грузов меньшим количеством рейсов;
- более эффективно распределять нагрузку на дорожную инфраструктуру;
- сократить выбросы парниковых газов благодаря уменьшению количества перевозок.
Экспериментальный проект продлится в течение двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления. Собранные результаты станут основой для принятия решений об открытии других логистических маршрутов в Украине для такого типа транспорта.
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