На дорогах государственного значения введут ограничения для грузовиков из-за жары
Киев • УНН
При температуре выше +28°C грузовикам весом более 24 тонн запретят движение по государственным дорогам. Исключения действуют для военных и гуманитарных перевозок.
На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха будут вводить сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает Агентство восстановления, пишет УНН.
Детали
Речь идет о временных мерах, необходимых для сохранения дорожного покрытия во время жары.
Ограничения будут действовать для тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Их будут вводить при температуре воздуха выше +28°C.
Такие меры объясняют тем, что при высокой температуре асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам. Движение крупногабаритного грузового транспорта в таких условиях может деформировать дорожное полотно и ускорить его разрушение.
На автомобильных дорогах государственного значения, а также на основных логистических маршрутах будут устанавливать соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
Кроме того, совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определят места временного отстоя тяжеловесного транспорта на период действия ограничений.
В то же время ограничения не будут распространяться на транспорт, который:
- ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций;
- перевозит опасные грузы;
- перевозит скоропортящиеся продукты;
- транспортирует живых животных и птицу;
- осуществляет военные перевозки;
- доставляет грузы для нужд Сил обороны.
Водителей и перевозчиков призывают учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.
О начале действия сезонных ограничений и местах для временного отстоя тяжеловесного транспорта их уведомят дополнительно.
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в Украине03.06.26, 18:56 • 71701 просмотр