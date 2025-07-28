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Украина закрывает дефицит финансирования производства дронов: Зеленский анонсировал новые переговоры с партнерами

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о постепенном закрытии дефицита финансирования производства дронов в Украине. На этой неделе запланированы новые переговоры с партнерами по этому вопросу, а также обсуждение помощи в укреплении воздушного щита.

Украина закрывает дефицит финансирования производства дронов: Зеленский анонсировал новые переговоры с партнерами

Украина укрепляет воздушный щит. Шаг за шагом закрывает дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые разговоры Президента с партнерами по этой задаче. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня ночью активно работали подразделения наших беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы

- написал Зеленский.

Он сообщил, что в общей сложности на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов.

"Хорошие результаты у беспилотной защиты против "шахедов" – десятки сбитых российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания. Но мы постоянно укрепляем украинский воздушный щит, и очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что сейчас везде, где нужно, продолжаются восстановительные и спасательные работы.

"В частности, это касается электроснабжения. Оказывается необходимая помощь раненым: по состоянию на сейчас известно о 8 раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам – всем, кто задействован, за оперативную работу", - написал Зеленский.

Дополнение

Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро решение французских компаний начать производство дронов в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Шахед-136
Франция
Владимир Зеленский
Украина
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