Україна закриває дефіцит фінансування виробництва дронів: Зеленський анонсував нові переговори з партнерами
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про поступове закриття дефіциту фінансування виробництва дронів в Україні. Цього тижня заплановані нові переговори з партнерами щодо цього питання, а також обговорення допомоги у зміцненні повітряного щита.
Україна зміцнює повітряний щит. Крок за кроком закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові розмови Президента з партнерами щодо цієї задачі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Сьогодні вночі активно працювали підрозділи наших безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи
Він повідомив, що загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів.
"Хороші результати в безпілотного захисту проти "шахедів" – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання. Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - розповів Зеленський.
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Президент зазначив, що зараз усюди, де потрібно, тривають відновлювальні й рятувальні роботи.
"Зокрема, це стосується електропостачання. Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам – усім, хто залучений, за оперативну роботу", - написав Зеленський.
Доповнення
Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро рішення французьких компаній розпочати виробництво дронів в Україні.