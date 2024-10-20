Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в юго-восточных регионах Украины синоптики прогнозируют небольшие дожди, остальная территория будет без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

20 октября Украина сталкивается с нестабильной погодой. Ночные заморозки до 5° зафиксированы в большинстве регионов, тогда как на западе температура поднимется до 15°. В юго-восточной части ожидаются небольшие дожди, в то время как на остальной территории обойдется без осадков.

Туман ночью и утром охватит западные, Житомирскую и Винницкую области. Ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

В Киеве также прогнозируют переменную облачность и сильные заморозки ночью. Температура днем будет колебаться в пределах 8-13°, а в столице - около 10°.

Погода продолжает удивлять своими контрастами, напоминая о скорой смене осенних условий.

Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков