Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют небольшие дожди на юго-востоке Украины, остальная территория без осадков. Ночные заморозки до 5° в большинстве регионов, на западе температура до 15°, в Киеве днем около 10°.
Сегодня в юго-восточных регионах Украины синоптики прогнозируют небольшие дожди, остальная территория будет без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
20 октября Украина сталкивается с нестабильной погодой. Ночные заморозки до 5° зафиксированы в большинстве регионов, тогда как на западе температура поднимется до 15°. В юго-восточной части ожидаются небольшие дожди, в то время как на остальной территории обойдется без осадков.
Туман ночью и утром охватит западные, Житомирскую и Винницкую области. Ветер северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
В Киеве также прогнозируют переменную облачность и сильные заморозки ночью. Температура днем будет колебаться в пределах 8-13°, а в столице - около 10°.
Погода продолжает удивлять своими контрастами, напоминая о скорой смене осенних условий.
Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков8 октября 2024, 04:20 • 60168 просмотров