Україна зустрічає 20 жовтня з заморозками та дощами: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Синоптики прогнозують невеликі дощі на південному сході України, решта території без опадів. Нічні заморозки до 5° в більшості регіонів, на заході температура до 15°, у Києві вдень близько 10°.
Сьогодні у південно-східних регіонах України синоптики прогнозують невеликі дощі, решта території буде без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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20 жовтня Україна стикається з нестабільною погодою. Нічні заморозки до 5° зафіксовані в більшості регіонів, тоді як на заході температура підніметься до 15°. У південно-східній частині очікуються невеликі дощі, в той час як на решті території обійдеться без опадів.
Туман вночі та вранці охопить західні, Житомирську та Вінницьку області. Вітер північно-східний, у західних областях – південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
У Києві також прогнозують мінливу хмарність та сильні заморозки вночі. Температура вдень коливатиметься в межах 8-13°, а в столиці – близько 10°.
Погода продовжує дивувати своїми контрастами, нагадуючи про швидку зміну осінніх умов.
Сьогодні на Київщині спостерігатиметься хмарна погода без опадів08.10.24, 07:20 • 60647 переглядiв