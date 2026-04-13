Украина впервые получила достаточно оружия для защиты от ударов России – Зеленский

Украина впервые в истории вооружена достаточно, чтобы защищаться от российских ударов. Об этом во время участия в мероприятиях ко Дню оружейника заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, смелость наших воинов и стойкость народа "впервые в истории Украины вооружены достаточно, чтобы защищаться от ударов России: Украина выстояла во время полномасштабной агрессии РФ и может переносить войну на территорию врага.

Сегодня наши дипстрайки – уже не сенсация, хотя каждый раз это очень справедливая и очень приятная новость. Сегодня наши украинские дроны изменили в корне подходы к ведению войны. И если когда-то все решало количество артиллерии, теперь поле боя – это, безусловно, храбрость пехоты и масштаб применения дронов

Он отметил, что Украина производит наземные роботизированные комплексы, которые приобретают все большее значение на фронте.

У нас есть свои системы РЭБ. Безусловная задача – это своя ПВО, которая будет способна бороться против баллистики. Многие в Европе сейчас думают об этом, и важно, кто первый сможет сделать сам или вместе с партнерами. Украина может быть этим лидером

Он добавил, что Украина достигла высокого уровня в производстве и применении ракет, а также производит оборонное программное обеспечение, бронетехнику и артиллерийское оружие. Благодаря опыту украинских воинов и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украина приобретает глобальное уважение.

Мы это сейчас чувствуем очень предметно, когда страны Европы, страны Ближнего Востока, Залива, Азии, Африки – все очень заинтересованы, чтобы украинское оружие, украинская военная экспертиза пришли им на защиту. Мы создаем форматы, которые это обеспечат