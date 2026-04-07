Украина впервые опередила Россию по количеству запусков ударных дронов за месяц - ABC News

В марте Украина впервые с начала полномасштабной войны запустила по России больше ударных беспилотников, чем РФ по Украине. Об этом сообщает ABC News, основываясь на данных Воздушных сил Украины и министерства обороны России, информирует УНН.

Отмечается, что минобороны РФ сообщило о сбитии 7347 украинских дронов в течение марта (в среднем 237 аппаратов ежедневно). Тем временем Воздушные силы Украины сообщили об атаке 6462 российских беспилотников в марте 2026 года (208 беспилотников ежедневно).

Совокупное количество 6600 российских беспилотников и ракет, о которых сообщали украинские ВВС в течение месяца, является новым рекордным показателем за один месяц российских атак дальнего действия - говорится в статье.

Также указывается, что Россия совершила крупнейшую атаку за 24 часа с каждой стороны: Воздушные силы Украины заявили, что 24 марта Москва запустила 948 беспилотников и 34 ракеты по стране.

"России до сих пор удавалось запускать больше беспилотников и ракет по Украине, а украинское руководство называет ночные обстрелы Москвы серьезной угрозой стратегическому положению страны. Но данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей использования беспилотников и ракет приносят плоды", - пишет издание.

Накануне беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеналивной терминал порта "Новороссийск", в результате чего повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров.

