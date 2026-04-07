Україна вперше випередила росію за кількістю запусків ударних дронів за місяць - ABC News

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

У березні Україна запустила 7347 безпілотників проти 6462 російських апаратів. Дані свідчать про можливе зміщення балансу сил у війні дронів на користь Києва.

У березні Україна вперше з початку повномасштабної війни запустила по росії більше ударних безпілотників, ніж рф по Україні. Про це повідомляє ABC News, ґрунтуючись на даних Повітряних сил України та міністерства оборони росії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міноборони рф повідомило про збиття 7347 українських дронів протягом березня (в середньому 237 апаратів щодня). Тим часом Повітряні сили України повідомили про атаку 6462 російських безпілотників у березні 2026 року 208 безпілотників щодня).

Сукупна кількість 6600 російських безпілотників та ракет, про які повідомляли українські ВПС протягом місяця, є новим рекордним показником за один місяць російських атак дальньої дії

- йдеться у статті.

Також вказується, що росія здійснила найбільшу атаку за 24 години з кожної сторони: Повітряні сили України заявили, що 24 березня москва запустила 948 безпілотників та 34 ракети по країні.

"росії досі вдалося запускати більше безпілотників та ракет по Україні, а українське керівництво називає нічні обстріли москви серйозною загрозою стратегічному положенню країни. Але дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей використання безпілотників та ракет приносять плоди", - пише видання.

Нагадаємо

Напередодні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили нафтоналивний термінал порту "Новоросійськ", внаслідок чого пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів.

