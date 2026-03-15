Украина вошла в тройку лидеров по количеству медалей на Паралимпиаде-2026

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2026, заняв седьмое место в общем командном зачете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Несмотря на седьмое общее место, по количеству медалей украинская команда заняла третье место, уступив лишь Китаю и США.

Медальный зачет Украины на Паралимпиаде-2026:

"золото" - 3 медали;

"серебро" - 8 медалей;

"бронза" - 8 медалей.

Напомним

Сборная Украины отказалась участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026. Причиной бойкота церемонии закрытия стало присутствие на торжествах делегаций России и Беларуси, которые были допущены к соревнованиям под собственными флагами.

Зеленский оценил участие россиян и успехи украинцев в Паралимпиаде 2026 года