Україна увійшла в трійку лідерів за кількістю медалей на Паралімпіаді-2026
Київ • УНН
Українська збірна виборола 19 нагород та посіла сьоме місце в загальному заліку. Перше місце з 15 золотими медалями виборола команда Китаю.
Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2026, посівши сьоме місце в загальному командному заліку. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт змагань.
Попри сьоме загальне місце, за кількістю медалей українська команда посіла третє місце, поступившись лише Китаю та США.
Медальний здобуток України на Паралімпіаді-2026:
"золото" - 3 медалі;
"срібло" - 8 медалей;
"бронза" - 8 медалей.
Нагадаємо
Збірна України відмовилася брати участь у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026. Причиною бойкоту церемонії закриття стала присутність на урочистостях делегацій росії та білорусі, яких допустили до змагань під власними прапорами.
