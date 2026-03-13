Украина вернула еще семерых детей и подростков из российской оккупации

С временно оккупированной россией территории удалось вернуть еще семерых украинских детей и подростков благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine. Об этом в Facebook сообщила Bring Kids Back UA, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что все дети и подростки пережили давление, унижение и попытки навязать им чужую идентичность. Сегодня они наконец находятся в безопасности.

Среди спасенных:

19-летний Виктор. Несколько лет юноша жил в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами и без связи. Последней каплей стал вражеский снаряд, который упал на соседнем дворе и осколками выбил стекла в его комнате. Сегодня Виктор наконец может спать в тишине и планирует продолжить обучение в украинском учебном заведении.

18-летний Дмитрий. Российские власти пытались призвать его в ряды вс рф, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Один из офицеров прямо сказал ему: «Сколько можно учиться? Иди воюй».

6-летняя Ника. В детском саду девочку заставляли маршировать под присмотром вооруженной охраны. Ее мама мечтала спасти дочь от пропаганды и отдать на обучение в украинскую школу.

18-летние Марко и Михаил. Братья ежедневно рисковали тем, что их могут принудительно мобилизовать в армию рф. Нескольких их сверстников забрали прямо с экзаменов и зачетов. Чтобы избежать этой участи, ребята вынуждены были прятаться и тайно учиться онлайн в украинском учебном заведении. Сегодня они уже на подконтрольной Украине территории и мечтают работать в ГСЧС, чтобы спасать других.

Эти и еще двое детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Сейчас все они находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу - все необходимое для постепенного возвращения к спокойной жизни. - говорится в сообщении.

В то же время указывается, что тысячи украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Оккупационные власти усиливают давление, пытаются принудительно мобилизовать подростков и усложняют маршруты возвращения.

Напомним

В конце февраля две девушки, 13 и 16 лет, вернулись из оккупированного Крыма благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

