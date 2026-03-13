Украина вернула еще семерых детей и подростков из российской оккупации

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
13 марта, 14:21
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
57%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo21:04 • 1374 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз19:15 • 3492 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 25011 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 48692 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 31290 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Золото
Беспилотный летательный аппарат

Украина вернула еще семерых детей и подростков из российской оккупации

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Благодаря Bring Kids Back UA и Save Ukraine семеро детей выехали с оккупированных территорий. Среди них подростки, которых россияне пытались призвать в армию.

С временно оккупированной россией территории удалось вернуть еще семерых украинских детей и подростков благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine. Об этом в Facebook сообщила Bring Kids Back UA, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что все дети и подростки пережили давление, унижение и попытки навязать им чужую идентичность. Сегодня они наконец находятся в безопасности.

Среди спасенных:

  • 19-летний Виктор. Несколько лет юноша жил в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами и без связи. Последней каплей стал вражеский снаряд, который упал на соседнем дворе и осколками выбил стекла в его комнате. Сегодня Виктор наконец может спать в тишине и планирует продолжить обучение в украинском учебном заведении.
    • 18-летний Дмитрий. Российские власти пытались призвать его в ряды вс рф, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Один из офицеров прямо сказал ему: «Сколько можно учиться? Иди воюй».
      • 6-летняя Ника. В детском саду девочку заставляли маршировать под присмотром вооруженной охраны. Ее мама мечтала спасти дочь от пропаганды и отдать на обучение в украинскую школу.
        • 18-летние Марко и Михаил. Братья ежедневно рисковали тем, что их могут принудительно мобилизовать в армию рф. Нескольких их сверстников забрали прямо с экзаменов и зачетов. Чтобы избежать этой участи, ребята вынуждены были прятаться и тайно учиться онлайн в украинском учебном заведении. Сегодня они уже на подконтрольной Украине территории и мечтают работать в ГСЧС, чтобы спасать других.

          Эти и еще двое детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Сейчас все они находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу - все необходимое для постепенного возвращения к спокойной жизни.

          - говорится в сообщении.

          В то же время указывается, что тысячи украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Оккупационные власти усиливают давление, пытаются принудительно мобилизовать подростков и усложняют маршруты возвращения.

          Напомним

          В конце февраля две девушки, 13 и 16 лет, вернулись из оккупированного Крыма благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

          Вадим Хлюдзинский

          ОбществоВойна в Украине
          Мобилизация
          Война в Украине
          Украина