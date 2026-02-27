$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 7684 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 14694 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 25171 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 28092 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 34665 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49699 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44567 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38623 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32979 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53015 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна повернула двох підлітків із тимчасово окупованого Криму

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дві дівчини, 13 та 16 років, повернулися з окупованого Криму завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Їхня родина три місяці готувалася до виїзду, а старша дівчина прагне навчатися в українському університеті.

Україна повернула двох підлітків із тимчасово окупованого Криму

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння команди "Українська мережа за права дитини" з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат – 13-річну та16-річну. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Bring Kids Back UA у Facebook.

Деталі

Родина підлітків майже 12 років проживала в умовах окупації, зберігаючи надію на звільнення рідного Криму, проте зрештою ухвалила рішення про виїзд задля безпеки та майбутнього дітей.

Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26.02.26, 12:53 • 12359 переглядiв

Підготовка до виїзду родини тривала три місяці через необхідність розробки безпечного маршруту та подолання численних технічних труднощів. Особливою мотивацією для виїзду стало бажання старшої доньки, здобути вищу освіту саме в українському університеті, що було неможливо в умовах окупації. Тепер, після успішного повернення, дівчина зможе реалізувати свої освітні цілі на підконтрольній Україні території.

Підтримка родини та подальша реінтеграція

Наразі дівчата разом із мамою перебувають під наглядом фахівців із соціальної роботи та психологів, які надають усю необхідну допомогу для адаптації до нових умов життя. Родина отримує повний супровід для швидкої реінтеграції у суспільство та підготовки дівчат до навчального процесу.

Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський17.02.26, 18:15 • 3283 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Соціальна мережа
Війна в Україні
благодійність
Крим
Україна