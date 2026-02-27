Україна повернула двох підлітків із тимчасово окупованого Криму

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння команди "Українська мережа за права дитини" з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат – 13-річну та16-річну. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Bring Kids Back UA у Facebook.

Деталі

Родина підлітків майже 12 років проживала в умовах окупації, зберігаючи надію на звільнення рідного Криму, проте зрештою ухвалила рішення про виїзд задля безпеки та майбутнього дітей.

Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму

Підготовка до виїзду родини тривала три місяці через необхідність розробки безпечного маршруту та подолання численних технічних труднощів. Особливою мотивацією для виїзду стало бажання старшої доньки, здобути вищу освіту саме в українському університеті, що було неможливо в умовах окупації. Тепер, після успішного повернення, дівчина зможе реалізувати свої освітні цілі на підконтрольній Україні території.

Підтримка родини та подальша реінтеграція

Наразі дівчата разом із мамою перебувають під наглядом фахівців із соціальної роботи та психологів, які надають усю необхідну допомогу для адаптації до нових умов життя. Родина отримує повний супровід для швидкої реінтеграції у суспільство та підготовки дівчат до навчального процесу.

Україні вдалось повернути вже 2 тисячі дітей з-під контролю росії, але попереду ще довгий шлях - Зеленський