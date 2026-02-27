Украина вернула двух подростков из временно оккупированного Крыма

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии команды "Украинская сеть за права ребенка" с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух девочек – 13-летнюю и 16-летнюю. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Bring Kids Back UA в Facebook.

Подробности

Семья подростков почти 12 лет проживала в условиях оккупации, сохраняя надежду на освобождение родного Крыма, однако в конце концов приняла решение о выезде ради безопасности и будущего детей.

Подготовка к выезду семьи длилась три месяца из-за необходимости разработки безопасного маршрута и преодоления многочисленных технических трудностей. Особой мотивацией для выезда стало желание старшей дочери получить высшее образование именно в украинском университете, что было невозможно в условиях оккупации. Теперь, после успешного возвращения, девушка сможет реализовать свои образовательные цели на подконтрольной Украине территории.

Поддержка семьи и дальнейшая реинтеграция

Сейчас девушки вместе с мамой находятся под наблюдением специалистов по социальной работе и психологов, которые оказывают всю необходимую помощь для адаптации к новым условиям жизни. Семья получает полное сопровождение для быстрой реинтеграции в общество и подготовки девушек к учебному процессу.

