Эксклюзив
15:15 • 7656 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 14668 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 25148 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 28071 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34651 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49690 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44565 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38622 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32979 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53014 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина вернула двух подростков из временно оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Две девушки, 13 и 16 лет, вернулись из оккупированного Крыма благодаря инициативе Bring Kids Back UA. Их семья три месяца готовилась к выезду, а старшая девушка стремится учиться в украинском университете.

Украина вернула двух подростков из временно оккупированного Крыма

В рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии команды "Украинская сеть за права ребенка" с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух девочек – 13-летнюю и 16-летнюю. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Bring Kids Back UA в Facebook.

Подробности

Семья подростков почти 12 лет проживала в условиях оккупации, сохраняя надежду на освобождение родного Крыма, однако в конце концов приняла решение о выезде ради безопасности и будущего детей.

Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26.02.26, 12:53 • 12359 просмотров

Подготовка к выезду семьи длилась три месяца из-за необходимости разработки безопасного маршрута и преодоления многочисленных технических трудностей. Особой мотивацией для выезда стало желание старшей дочери получить высшее образование именно в украинском университете, что было невозможно в условиях оккупации. Теперь, после успешного возвращения, девушка сможет реализовать свои образовательные цели на подконтрольной Украине территории.

Поддержка семьи и дальнейшая реинтеграция

Сейчас девушки вместе с мамой находятся под наблюдением специалистов по социальной работе и психологов, которые оказывают всю необходимую помощь для адаптации к новым условиям жизни. Семья получает полное сопровождение для быстрой реинтеграции в общество и подготовки девушек к учебному процессу.

Украине удалось вернуть уже 2 тысячи детей из-под контроля россии, но впереди еще долгий путь - Зеленский17.02.26, 18:15 • 3283 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Крым
Украина