Україна повернула ще сімох дітей та підлітків з російської окупації

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Завдяки Bring Kids Back UA та Save Ukraine семеро дітей виїхали з окупованих територій. Серед них підлітки, яких росіяни намагалися призвати до армії.

Україна повернула ще сімох дітей та підлітків з російської окупації

З тимчасово окупованої росією території вдалося повернути ще сімох українських дітей та підлітків завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine. Про це у Facebook повідомила Bring Kids Back UA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що усі діти та підлітки пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні вони нарешті перебувають у безпеці.

Серед врятованих:

  • 19-річний Віктор. Кілька років юнак жив у прифронтовій зоні під постійними обстрілами та без зв’язку. Останньою краплею став ворожий снаряд, який впав на сусідньому подвір’ї та уламками повибивав шибки у його кімнаті. Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти.
    • 18-річний Дмитро. Російська влада намагалася призвати його до лав зс рф, попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: «Скільки можна вчитися? Йди воюй».
      • 6-річна Ніка. У дитсадку дівчинку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.
        • 18-річні Марко та Михайло. Брати щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії рф. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків. Щоб уникнути цієї долі, хлопці змушені були ховатися та таємно навчатися онлайн в українському закладі освіти. Сьогодні вони вже на підконтрольній Україні території та мріють працювати в ДСНС, щоб рятувати інших.

          Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу - усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.

          - йдеться у повідомленні.

          Водночас вказується, що тисячі українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення.

          Нагадаємо

          Напркінці лютого дві дівчини, 13 та 16 років, повернулися з окупованого Криму завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

          У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф 10.12.25, 15:11 • 25816 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоВійна в Україні
          Мобілізація
          Війна в Україні
          Україна