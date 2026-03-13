Україна повернула ще сімох дітей та підлітків з російської окупації

З тимчасово окупованої росією території вдалося повернути ще сімох українських дітей та підлітків завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine. Про це у Facebook повідомила Bring Kids Back UA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що усі діти та підлітки пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні вони нарешті перебувають у безпеці.

Серед врятованих:

19-річний Віктор. Кілька років юнак жив у прифронтовій зоні під постійними обстрілами та без зв’язку. Останньою краплею став ворожий снаряд, який впав на сусідньому подвір’ї та уламками повибивав шибки у його кімнаті. Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти.

18-річний Дмитро. Російська влада намагалася призвати його до лав зс рф, попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: «Скільки можна вчитися? Йди воюй».

6-річна Ніка. У дитсадку дівчинку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.

18-річні Марко та Михайло. Брати щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії рф. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків. Щоб уникнути цієї долі, хлопці змушені були ховатися та таємно навчатися онлайн в українському закладі освіти. Сьогодні вони вже на підконтрольній Україні території та мріють працювати в ДСНС, щоб рятувати інших.

Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу - усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя. - йдеться у повідомленні.

Водночас вказується, що тисячі українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада посилює тиск, намагається примусово мобілізувати підлітків та ускладнює маршрути повернення.

