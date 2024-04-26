Украина вернула еще 140 павших бойцов

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 140 павших защитников. Об этом в пятницу сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в частности удалось репатриировать:

112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении;

20 павших воинов на Луганском направлении;



5 тел защитников с Сумского направления;



двух павших воина на Запорожском направлении;

одного из Херсонского направления.



Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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