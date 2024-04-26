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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вернула еще 140 павших бойцов

Украина вернула еще 140 павших бойцов

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 09:38  •  2598 просмотра

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В Украину вернули 140 павших защитников, из них 112 - из Донецкой области, 20 - из Луганской, 5 - из Сумской, 2 - из Запорожской и 1 - из Херсонской.

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 140 павших защитников. Об этом в пятницу сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН

Детали 

Как сообщается, в частности удалось репатриировать:  

  • 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении;
  •  20 павших воинов на Луганском направлении;
  • 5 тел защитников с Сумского направления;
  • двух павших воина на Запорожском направлении;
  • одного из Херсонского направления.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела украинских защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khersonskaya-oblastХерсонская область
ukrainaУкраина
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