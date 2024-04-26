Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 463 930 человек, 7262 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 463 930 (+950) человек,

танков - 7262 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 13957 (+15) ед,

артиллерийских систем - 11867 (+31) ед,

РСЗО - 1049 (+0) ед,

средства ППО - 772 (+0) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9461 (+12),

крылатые ракеты - 2119 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15984 (+35) ед,

специальная техника - 1962 (+16).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб