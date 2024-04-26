ВСУ нанесли 13 авиаударов по врагу - Генштаб

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.