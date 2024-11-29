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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать

Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать

Киев  •  УНН

 • 7903 просмотра

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В Украину вернули тела 502 погибших военных с разных направлений фронта. Больше всего погибших возвращено с Донецкого направления-397 защитников, также 17 тел было возвращено с территории рф.

В Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов, сообщили в пятницу в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников

- говорится в сообщении.

Из числа возвращенных павших защитников Украины:

  • 397 с Донецкого направления;
  • 24 с Луганского направления;
  • 64 из Запорожского направления;
  • из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.

Павших защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также В штабе выразили благодарность за содействие международному комитету Красного Креста.

СМИ установили данные более 80 тысяч погибших российских военных в Украине29 нояб. 2024, 08:42 • 11214 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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