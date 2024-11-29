Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать

В Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов, сообщили в пятницу в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников - говорится в сообщении.

Из числа возвращенных павших защитников Украины:

397 с Донецкого направления;

24 с Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.

Павших защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также В штабе выразили благодарность за содействие международному комитету Красного Креста.

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