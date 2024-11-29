СМИ установили данные более 80 тысяч погибших российских военных в Украине

Би-би-си совместно с российским изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 80 973 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Данные установили с помощью публикаций в российском официальном источнике или СМИ, публикаций родственников или посты в других источниках с фотографиями захоронения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на русскую службу BBC.

Детали

Как отмечается, более половины из установленных погибших не были связаны с армией на момент начала полномасштабной войны.

СМИ указывают, что сейчас идет стремительный рост потерь среди российских военнослужащих-добровольцев, многие из которых погибают в течение двух-четырех недель после отправки на войну. К добровольцам относят тех, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. Их доля сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны.

Год назад - в ноябре 2023 года-добровольцы составляли лишь 14% от общего числа потерь.

Доля осужденных, отправленных на фронт из мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас - только 18%.

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Но подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему расположены на передовой и забирают на себя часть боевой нагрузки, указывает BBC. отмечается, что масштабное использование заключенных на фронте позволило российским властям временно решить сразу несколько задач.

Во-первых, отправка заключенных поддерживала наступательный потенциал российской стороны, при этом не нанося дополнительного вреда экономике.

Осужденные до этого все равно активно не участвовали в жизни общества и не были квалифицированными рабочими. Это отличает их, например, от мобилизованных, уход которых ослабил целый ряд секторов экономики - пишет BBC.

Сейчас в лидеры по количеству подтвержденных потерь вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область. Однако ситуация в этих регионах существенно разнится.

Свердловская область поднялась на верхние строчки этого списка после начала мобилизации и массовой вербовки на фронт из колоний. В регионе работает много промышленных предприятий, на базе которых было легче проводить мобилизацию. Также в области располагается ряд крупных исправительных колоний, из которых на фронт заключенных активно забирала сначала ЧВК "Вагнер", а затем и министерство обороны.

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Татарстан вошел в тройку регионов с самым высоким числом подтвержденных потерь в 2024 году. Отмечается, что это прежде всего связано с активной работой местных волонтеров, которые собирают данные о погибших. Знакомые и родственники участников войны присылают и публикуют информацию о погибших в местных общинах, часто сообщая о тех случаях, которые не афишировались местными властями.

Таким образом, цифра погибших из Татарстана может быть максимально близкой к реальному количеству погибших-выходцев из этой республики, пишет BBC. Данные по другим регионам, напротив, гораздо менее полные, поскольку там нет столь активных волонтеров.

Жители ряда регионов Сибири неоднократно рассказывали Би-би-си о том, как местные власти оказывают давление на журналистов и родственников погибших, призывая "лишний раз не писать" о потерях.

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