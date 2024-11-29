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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 2030 оккупантов, одна ПВО и более 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 2030 оккупантов, одна ПВО и более 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 2030 российских оккупантов и уничтожили значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 738660 военных.

В течение минувших суток на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 2030 российских военных и десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 738660 (+2030) человек,
  • танков-9458 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин  - 19339 (+33) ЕД,
  • артиллерийских систем-20886 (+34) ЕД,
  • РСЗО  – 1255 (+0) ЕД,
  • средства ПВО  ‒ 1006 (+1) ед,
  • самолетов-369 (+0) ЕД,
  • вертолетов-329 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19750 (+89),
  • крылатые ракеты-2851 (+86),
  • корабли / катера-28 (+0) ЕД,
  • подводные лодки  1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн-30272 (+86) ЕД,
  • специальная техника-3700 (+3)
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Украинская разведка уничтожила в Крыму российскую РЛС стоимостью 5 млн долларов28 нояб. 2024, 13:28 • 13537 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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