Еще плюс 2030 оккупантов, одна ПВО и более 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 2030 российских оккупантов и уничтожили значительное количество техники. Общие потери врага с начала войны достигли 738660 военных.
В течение минувших суток на фронте Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 2030 российских военных и десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 738660 (+2030) человек,
- танков-9458 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 19339 (+33) ЕД,
- артиллерийских систем-20886 (+34) ЕД,
- РСЗО – 1255 (+0) ЕД,
- средства ПВО ‒ 1006 (+1) ед,
- самолетов-369 (+0) ЕД,
- вертолетов-329 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19750 (+89),
- крылатые ракеты-2851 (+86),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки 1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-30272 (+86) ЕД,
- специальная техника-3700 (+3)
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