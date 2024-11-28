Украинская разведка уничтожила в Крыму российскую РЛС стоимостью 5 млн долларов

Бойцы украинской разведки в результате спецоперации в оккупированном Крыму 28 ноября уничтожили российский радиолокационный комплекс "подлет". РЛС стоимостью 5 млн долларов использовалась врагом для обнаружения воздушных целей. Об этом сообщили в ГУР МО Украин, передает УНН.

28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "подлет". мобильная РЛС 48Я6-К1 "подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

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