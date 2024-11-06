Дроны ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море - источник

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Дроны-камикадзе Главного управления разведки впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море, что в 1500 км от границы с Украиной.

Дроны-камикадзе Главного управления разведки впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море, что в 1500 км от границы с Украиной. В результате атаки поражения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске, а также приостановлена работа аэропорта в Махачкале. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в разведке.

Детали

"В результате инновационной спецоперации Главного управления разведки впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров", - сообщил источник.

Атака с помощью дронов-камикадзе состоялась утром 6 ноября. Как сообщил собеседник УНН, в результате ударов БПЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске, что в республике Дагестан в рф. В частности речь идет о вероятно ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Отмечается, что атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в Махачкале.

Напомним

Сегодня росСМИ сообщали, что дроны пытались атаковать главный пункт базирования Каспийской флотилии вмф рф в Дагестане.

Павел Башинский

Павел Башинский

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