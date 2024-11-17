россияне вербуют жителей оккупированных территорий в ряды своей армии - Сопротивление

На временно оккупированных территориях юга захватчики, нарушая международное право, агитируют местное население вступать в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Оккупанты предлагают заключить контракт на прохождение военной службы в российской армии всем задержанным за мелкие правонарушения, а также тем, кого призывают на срочную службу,