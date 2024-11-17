россияне вербуют жителей оккупированных территорий в ряды своей армии - Сопротивление
Киев • УНН
россияне на оккупированных территориях юга принуждают местных жителей вступать в ряды своей армии. Захватчики давят на задержанных за мелкие правонарушения и призывников, обещая не отправлять их на передовую.
На временно оккупированных территориях юга захватчики, нарушая международное право, агитируют местное население вступать в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Оккупанты предлагают заключить контракт на прохождение военной службы в российской армии всем задержанным за мелкие правонарушения, а также тем, кого призывают на срочную службу,
Детали
Отмечается, что для выполнения плана этой преступной "мобилизации", россияне применяют методы психологического давления и угрозы на потенциальных кандидатов. При этом враг обещает якобы не отправлять контрактников с временно оккупированных территорий на линию боевых столкновений.
Напомним
На временно оккупированных территориях захватчики через центры занятости предлагают безработным украинцам собирать дроны для своей армии.