Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях захватчики через центры занятости набирают местных жителей для сбора дронов. Это нарушает международное право, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на оккупантов.
На временно оккупированных территориях захватчики набирают работников для сбора дронов на нужды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что процесс сбора дронов происходит в цехах на оккупированных территориях. Соответствующую работу предлагают созданные оккупантами центры занятости. Таким образом, создав гуманитарный кризис, враг пытается использовать это в свою пользу.
Заметим, что это является нарушением международного права, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на захватчиков. Однако кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежение к законам войны,
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