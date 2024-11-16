Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС

На временно оккупированных территориях захватчики набирают работников для сбора дронов на нужды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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Отмечается, что процесс сбора дронов происходит в цехах на оккупированных территориях. Соответствующую работу предлагают созданные оккупантами центры занятости. Таким образом, создав гуманитарный кризис, враг пытается использовать это в свою пользу.

Заметим, что это является нарушением международного права, которое запрещает привлекать жителей оккупированных территорий к работе на захватчиков. Однако кремль в очередной раз демонстрирует пренебрежение к законам войны, - говорится в сообщении Центре национального сопротивления.

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