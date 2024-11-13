Оккупанты заставляют украинских школьников рисовать открытки для военных КНДР
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины детей заставляют создавать рисунки для поддержки северокорейских наемников. Учителя, которые участвуют в этих пропагандистских акциях, будут привлечены к ответственности.
На захваченных территориях Украины вражеские войска организовали уроки "межнациональной дружбы" для школьников, во время которых детей заставляли рисовать листовки в поддержку Северной Кореи. Об этом сообщает Центр национального Сопротивления, передает УНН.
Детали
Учеников заставляли создавать рисунки с изображениями флагов КНДР и символов "дружбы" между россиянами и корейцами.
По информации Центра национального сопротивления, эти листовки планируется передать северокорейским наемникам для поднятия их боевого духа.
Центр отмечает, что учителя, которые участвуют в этих пропагандистских акциях, становятся соучастниками преступлений и обязательно понесут ответственность за свои действия.
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