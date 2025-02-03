Украина установила личность военного, которому россияне отрезали голову

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Киев  •  УНН

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Управление секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести установило личность украинского военного с отсеченной головой. О преступлении сообщено Офис генпрокурора и Нацполицию для расследования.

Управление секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах предварительно установило личность военнослужащего с отсеченной головой, фото которого распространялось в сети. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, передает УНН.

В сети распространяются фотоматериалы из вражеских информационных ресурсов, на которых зафиксировано изображение с отсеченной головой украинского военнослужащего. Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления предварительно удалось установить личность погибшего. Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей 

- сообщил Добросердов.

Он также добавил, что уже проинформирован Офис генпрокурора относительно очередного грубого нарушения норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

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Контекст

В сети распространялись фотографии, на которых российский оккупант держит отрезанную голову украинского военного, которую потом кладут в коробку. Сами оккупанты аргументировали свой поступок тем, что якобы у украинского военного в телефоне нашли видео, на котором он отрезает уши российским пленным.

Напомним

В Донецкой области оккупанты захватили и расстреляли шестерых украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал расследование военного преступления по факту нарушения Женевской конвенции.

Павел Башинский

Павел Башинский

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