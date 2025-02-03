Україна встановила особу військового, якому росіяни відтяли голову

Управління секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин попередньо встановило особу військовослужбовця з відсіченою головою, фото якого поширювалося в мережі. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає УНН.

У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця. Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей - повідомив Добросердов.

Він також додав, що вже поінформовано Офіс генпрокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора.

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Контекст

В мережі розповсюджувалися світлини, на яких російський окупант тримає відрізану голову українського військового, яку потім кладуть до коробки. Самі окупанти аргументували свій вчинок тим, що нібито в українського військового в телефоні знайшли відео, на якому він відрізає вуха російським полоненим.

Нагадаємо

На Донеччині окупанти захопили та розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування воєнного злочину за фактом порушення Женевської конвенції.