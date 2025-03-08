Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров

Украина успешно завершила официальный скрининг соответствия законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела "Свободное движение товаров". Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Да, заседание прошло с 3 по 6 марта в штаб-квартире ЕК в Брюсселе.

Сообщается, что подготовка к скринингу длилась полгода и включала взаимодействие между государственными органами, структурными подразделениями Минэкономики и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Свободное движение товаров – одна из ключевых свобод единого рынка ЕС, которая позволяет устранить технические барьеры в торговле между государствами-членами. В ходе скрининга мы представили Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию. Европейская сторона высоко оценила наш прогресс в гармонизации норм и выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации – отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Он подчеркнул, что в будущем имплементация этого раздела позволит экспортировать украинскую продукцию на рынок ЕС. Став членом ЕС, Украина станет неотъемлемой частью единого рынка, где все государства-члены применяют одинаковые правила. В связи с этим будет обеспечен более высокий уровень качества не только для иностранных товаров, которые будут размещены на внутреннем рынке, но и для украинских товаров.

Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

Предоставленные ответы на вопросы, а также дополнительные разъяснения, которые были даны в ходе скрининга, обеспечат членов ЕС необходимой информацией о возможностях и преимуществах сотрудничества с Украиной - добавил Киндратов.

Он отметил, что несмотря на многочисленные препятствия, с которыми Украина столкнулась – от глобального экономического кризиса до разрушительных последствий российской агрессии – наша преданность прогрессу остается непоколебимой. Полномасштабная война, продолжающаяся, принесла огромные вызовы, но она также подчеркнула стойкость, изобретательность и решимость страны к упорной работе и движению вперед.

Дополнение

Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров по вступлению в Европейский Союз в 2025 году.