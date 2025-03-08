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Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров

Киев • УНН

 • 37397 просмотра

Украина успешно прошла проверку соответствия законодательства нормам ЕС в сфере свободного движения товаров. Во время скрининга было представлено 44 презентации по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию.

Украина успешно прошла скрининг ЕС по свободному движению товаров

Украина успешно завершила официальный скрининг соответствия законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела "Свободное движение товаров". Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Да, заседание прошло с 3 по 6 марта в штаб-квартире ЕК в Брюсселе.

Сообщается, что подготовка к скринингу длилась полгода и включала взаимодействие между государственными органами, структурными подразделениями Минэкономики и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Свободное движение товаров – одна из ключевых свобод единого рынка ЕС, которая позволяет устранить технические барьеры в торговле между государствами-членами. В ходе скрининга мы представили Еврокомиссии более 44 презентаций по 59 актам законодательства ЕС, регулирующим промышленную продукцию. Европейская сторона высоко оценила наш прогресс в гармонизации норм и выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации 

– отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Он подчеркнул, что в будущем имплементация этого раздела позволит экспортировать украинскую продукцию на рынок ЕС. Став членом ЕС, Украина станет неотъемлемой частью единого рынка, где все государства-члены применяют одинаковые правила. В связи с этим будет обеспечен более высокий уровень качества не только для иностранных товаров, которые будут размещены на внутреннем рынке, но и для украинских товаров.

Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала10.04.24, 14:23 • 24207 просмотров

Предоставленные ответы на вопросы, а также дополнительные разъяснения, которые были даны в ходе скрининга, обеспечат членов ЕС необходимой информацией о возможностях и преимуществах сотрудничества с Украиной 

- добавил Киндратов.

Он отметил, что несмотря на многочисленные препятствия, с которыми Украина столкнулась – от глобального экономического кризиса до разрушительных последствий российской агрессии – наша преданность прогрессу остается непоколебимой. Полномасштабная война, продолжающаяся, принесла огромные вызовы, но она также подчеркнула стойкость, изобретательность и решимость страны к упорной работе и движению вперед.

Дополнение

Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров по вступлению в Европейский Союз в 2025 году. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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